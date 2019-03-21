Правительство Иркутской области: прокуратура дала правовую оценку действиям администрации и мэра Ангарска

Ангарск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокурор Иркутской области Александр Воронин направил главе региона Сергею Левченко письмо, где представлена правовая оценка действий администрации и мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В частности, прокуратурой Иркутской области были рассмотрены действия администрации Ангарского городского округа при исполнении ЗАО «Стройкомплекс» обязательств по договорам о комплексном освоении территории для строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иного жилищного строительства.

По результатам проверки мэру Ангарского городского округа Сергею Петрову прокурором Ангарска внесено представление по факту отсутствия надлежащего контроля за исполнением существенных условий вышеуказанных договоров. Кроме того, руководителю ЗАО «Стройкомплекс» прокурором города внесено представление по факту нарушения градостроительного законодательства в части непринятия мер к консервации объекта незавершенного строительства жилого назначения, возведенного на предоставленном земельном участке, отмечается в пресс-релизе Серого дома.

Ответ на обращение губернатора по проверке фактов нарушения мэром Ангарского городского округа Сергеем Петровым антимонопольного законодательства направило управление Федеральной антимонопольной службы Иркутской области. В письме говорится, что в отношении одной из закупок администрации Ангарского городского округа Иркутским УФАС России усматриваются признаки нарушения закона о защите конкуренции в части создания хозяйствующему субъекту преимуществ при участии в таких торгах, повлекших ограничение, недопущение, устранение конкуренции, в связи с чем в настоящее время по данному факту проводится антимонопольное расследование, сообщает пресс-служба губернатора.

В отношении закупки услуг, связанных с обеспечением визитов представителей иностранных государств не выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства, что не исключает квалификации нарушения в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции».

В декабре 2018 года состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. На повестку заседания были вынесены результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. В ходе рассмотрения материалов установлены факты предоставления главой округа недостоверных и неполных сведений, а также выявлен конфликт интересов, подразумевающий личную заинтересованность мэра при исполнении им должностных обязанностей.

В рамках ситуации, связанной с конфликтом интересов, в ходе проверки было установлено, что администрацией Ангарского городского округа заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру. Доверительным управляющим этих фирм является сын Сергея Петрова.

Прокурор Иркутской области Александр Воронин обратился к губернатору с просьбой предоставить материалы проверки о нарушениях, допущенных Сергеем Петровым при выполнении требований договоров о комплексном освоении территорий, заключенных между администрацией Ангарского городского округа и ЗАО «Стройкомплекс», в прокуратуру региона для принятия мер прокурорского реагирования. В кратчайшие сроки по поручению Сергея Левченко региональное министерство строительства, дорожного хозяйства направило документы в прокуратуру области, а также в Иркутское УФАС России.

Напомним, 20 марта пресс-служба губернатора Иркутская области распространила информацию о том, что глава региона Сергей Левченко направил заявление в думу Ангарского городского округа об удалении мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в отставку. Причиной решения стали якобы допущенные главой Ангарского городского округа нарушения коррупционного законодательства. Между тем, в мэрии Ангарска Телеинформу сообщили, что, по состоянию на утро 21 марта, документы в думу ещё не поступили.

Сергей Петров занял пост мэра во время выборов в 2015 году. Единоросса тогда поддержали 70,53% или более 30 тысяч избирателей. Его оппонент – выдвиженец КПРФ Сергей Бренюк – оказался на втором месте с большим отрывом – за него отдали голоса лишь 4 тысячи 983 человека.

Требование отставки Сергея Петрова может стать самым громким результатом работы губернаторской антикоррупционной комиссии. По итогам её выводов Сергей Левченко в 2018 году потребовал досрочного прекращения полномочий восьми депутатов дум муниципальных образований и отставки двух глав МО Иркутской области. В этом году губернатор направил те же требования в адрес думы Иркутска в отношении депутатов Григория Резникова и Александра Панько. Иркутские депутаты отказались отправлять в отставку своих коллег, поскольку регламент думы требует предоставления документов, которые подтверждают нарушения. Думе Иркутска пригрозили за это судом. Кроме того, дума Уриковского муниципального образования на заседании 25 января 2019 года отказалась отправлять главу МО Андрея Побережного в отставку по требованию губернатора. Таким же путём пошла дума Усть-Илимска. Дело дошло до суда, который лишь частично удовлетворил иск губернатора и оставил мандат депутату Эдуарду Перекопному.

Между тем, 20 марта на сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении был принят законопроект, которым комиссия по координации антикоррупционной работы в Иркутской области исключается из числа структур, участвующих в рассмотрении результатов проверок достоверности деклараций о доходах муниципальных служащих и депутатов. Участие комиссии в рассмотрении губернатором результатов таких проверок действующим законодательством не предусмотрено. Согласно статье 4 закона Иркутской области проверка сведений осуществляется уполномоченным органом по решению губернатора области.

Стоит отметить, что и самого Сергея Левченко недавно уличили в возможном нарушении антикоррупционного законодательства. В частности, СМИ рассказали о неучтённой недвижимости губернатора Иркутской области. Редакция газеты «Восточно-Сибирская правда» публично обратилась к прокурору Иркутской области Александру Воронину с просьбой провести проверку в отношении незадекларированной губернатором собственности. Речь идёт об участке площадью 25 соток по Байкальскому тракту в посёлке Ново-Разводная, на котором располагается трёхэтажный дом, гостевой дом и строение для персонала.

Кроме того, выяснилось, что фирма «Звезда», которая, выиграв самый крупный в Иркутской области подряд, провалила работы по замене лифтов в рамках капремонта, является афиллированной семье губернатора. Единственным учредителем «Звезды» c 2017 года является Андрей Ядришников. Он также известен как юрист отделения КПРФ по Иркутской области и как начальник юридического отдела ЗАО «Стальконструкция», зарегистрированного в Ангарске. Это предприятие в регионе также скандально известное. Возглавляет «Стальконструкцию» Андрей Левченко, который проходит главным фигурантом дела о невыплате зарплаты работникам предприятия и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом гендиректор стройкомпании, сын губернатора региона, официально считается самым бедным депутатом областного Заксобрания: по итогам 2017 года он заработал, согласно декларации, только 359,8 тысячи рублей.

Информация о ещё более тесных связях «Звезды» с семьёй Левченко всплыла на сессии Заксобрания 19 февраля. Как оказалось, в «Звезде» работает помощник главы КПРФ в областном парламенте Андрея Левченко Виктор Обозов.