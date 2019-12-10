Правительство РФ скорректировало программу госгарантий бесплатной медпомощи

Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи россиянам на ближайшие три года.

Премьер уточнил, что в этой программе определяется, какую медпомощь и при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), может получить бесплатно, сообщают argumenti.ru .

Глава правительства провел совещание со своими заместителями и рассказал, что программа госгарантий бесплатной медицинской помощи по ОМС на ближайшие три года скорректирована с учетом работы над национальными проектами. В ней есть несколько новых положений.

По словам Медведева, увеличен «средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина», на это выделяются «деньги большие».

Вводится еще 18 методов высокотехнологичной помощи для онкобольных.