|Политика
|11.12.2019
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Правительство РФ скорректировало программу госгарантий бесплатной медпомощи
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Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи россиянам на ближайшие три года.
Премьер уточнил, что в этой программе определяется, какую медпомощь и при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), может получить бесплатно, сообщают
Глава правительства провел совещание со своими заместителями и рассказал, что программа госгарантий бесплатной медицинской помощи по ОМС на ближайшие три года скорректирована с учетом работы над национальными проектами. В ней есть несколько новых положений.
По словам Медведева, увеличен «средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина», на это выделяются «деньги большие».
Вводится еще 18 методов высокотехнологичной помощи для онкобольных.
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