Предложение депутата Госдумы о сохранении северных надбавок поддержал Дмитрий Медведев

Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующие льготы и компенсации для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут сохранены. Об этом в эфире Первого канала заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, министерство юстиции страны готовит проект постановления о прекращении действия нескольких тысяч устаревших правовых актов СССР. В их числе оказались и постановления о начислении районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, пенсиям и стипендиям жителей северных территорий.

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», в ноябре депутат Государственной Думы от Приангарья Андрей Чернышёв направил официальное обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, где указал основные негативные последствия готовящегося решения. Парламентарий отметил, что северные надбавки необходимо сохранить, чтобы избежать реального падения уровня жизни северян и исключить массовый отток населения.

В итоге предложения депутата от северных территорий Иркутской области были учтены. Более того, на расширенном совещании правительства страны по реформе контрольно-надзорной деятельности премьер-министр призвал коллег активнее работать с Государственной Думой, Советом Федерации по так называемой «регуляторной гильотине».

– Мы начали отсекать неактуальные советские акты, но нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан. Около 450 актов Союза ССР и РСФСР сегодня устанавливают различные гарантии и компенсации. Например, дают три дополнительных дня к отпуску для медиков домов-интернатов в сельской местности, также водителям скорой помощи и устанавливают компенсации жителям Крайнего Севера. Все эти льготы должны сохраниться, – сказал Дмитрий Медведев.