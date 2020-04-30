Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

– В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег, – заявил он во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным по видеотрансляции.

Правительство РФ продолжит работу в штатном режиме, сообщил Михаил Мишустин. Временно исполняет его обязанности с 30 апреля первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Сам Михаил Мишустин планирует находиться в активном контакте с коллегами и президентом по телефону и видеосвязи по всем основным вопросам.