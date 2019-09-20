Председателем думы Иркутского района избран Петр Новосельцев

Иркутский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На первом заседании думы Иркутского района седьмого созыва 19 сентября были избраны председатель думы, заместитель председателя, руководители комиссий. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На должность руководителя думы претендовали два кандидата – Петр Новосельцев и Алексей Панько. В результате тайного голосования (18 против 4) председателем избран депутат думы от 20 избирательного округа Петр Новосельцев.

– Иркутский район – динамично развивающаяся территория, где отмечается значительный прирост населения, активно ведется жилищное строительство. Встречи с жителями района перед выборами еще раз показали, что главный приоритет – строительство школ, детских садов, поликлиник и ФАПов. Для решения этих задач мы должны выстроить конструктивные отношения внутри думы, эффективные отношения с государственными органами власти, муниципальными образованиями, – отметил Петр Новосельцев.

Заместителем председателя избран Валерий Трифонов.

На первом заседании всем депутатам думы Иркутского района вручили удостоверения об избрании. Как отметила председатель ТИК Иркутского района Людмила Мальковская, выборная кампания в районе прошла без чрезвычайных ситуаций в правовом поле.

СПРАВКА:

Петр Николаевич Новосельцев родился и вырос в селе Оёк Иркутского района. В 1983 году закончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-преподаватель сельскохозяйственных дисциплин.

Трудовую деятельность начал с декабря 1983 года в СПТУ-15 в должности преподавателя организации и технологии механических работ.

С января 1992 года по август 1998 года занимал должность главы Оёкской сельской администрации. В 2006 году избран главой Оёкского муниципального образования. С января 2016 года работал заместителем мэра – руководителя аппарата администрации Иркутского района.