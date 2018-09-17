|Политика
|18.09.2018
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Председателем фракции «Единой России» в ЗС Приангарья станет Кузьма Алдаров
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Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председателем фракции «Единой России» в Заксобрании Приангарья решено назначить депутата Кузьму Алдарова. Об этом Телеинформу сообщили в ИРО партии.
Такое решение было принято на заседании регионального политсовета ЕР, которое прошло после второго этапа 20-й партийной конференции. Напомним, там выдвигали кандидатуры на пост спикера Законодательного собрания Иркутской области и сенатора в Совете Федерации от региона. На эти посты были выдвинуты Сергей Сокол и Сергей Брилка соответственно.
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