Председателем Молодежного парламента при ЗС Иркутской области избран Иван Комельков

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва избран педагог из Иркутска Иван Комельков. Такое решение молодые парламентарии приняли на первом заседании нового созыва.

Как сообщает пресс-служба ЗС, Иван Комельков уже имеет опыт работы в Молодежном парламенте, он активно занимается волонтерской и проектной деятельностью. Заместителем председателя были избраны Владислав Сметанин и Норайр Хачатрян. Также начинающие депутаты приняли несколько важных организационных решений, избрали председателей комитетов.

Заседание Молодежного парламента открыл спикер областного парламента Сергей Сокол. Напутствуя молодых депутатов, он отметил, что каждый из присутствующих в зале уже добился результатов в профессиональной и общественной деятельности.

– У вас наверняка есть свое видение, что можно сделать для родного региона. Законодательное собрание ждет от вас свежих, инновационных идей по развитию области, молодежных движений, реализации ярких социально значимых проектов, в том числе и в молодежной сфере. Мы обязательно поддержим вас в ваших начинаниях, всегда поделимся опытом, протянем руку помощи, если это будет необходимо, – подчеркнул Сергей Сокол.

Он также напомнил, что Молодежный парламент наделен правом законодательной инициативы.

– У вас есть реальный шанс создать свой законопроект или внести свою поправку к действующему закону. Только дерзайте и стройте своими руками будущее Иркутской области, – сказал спикер.

Напомним, в состав парламента вошли 37 человек из Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово, Саянска, Усолья-Сибирского, а также Аларского, Боханского, Зиминского, Качугского, Мамско-Чуйского, Нукутского, Слюдянского, Усть-Кутского, Усть-Удинского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского районов. Согласно областному законодательству, 19 депутатов Молодежного парламента избирается из числа представителей муниципальных молодежных парламентов. Еще столько же избирается на конкурсной основе. Молодым людям необходимо было представить в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердить активную общественную работу. Кроме того, они должны были записать видеоролик для социальных сетей с рассказом о том, с какой целью участвуют в выборах, а также подготовить творческое эссе.