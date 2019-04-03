Председателем Общественного совета при Заксобрании Иркутской области избран Алексей Соболь

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Общественного совета при Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва избран Алексей Соболь. Такое решение было принято единогласно на первом заседании обновленной организации. Кроме того, был избран секретарь и утвержден план работы на 2019 год. В мероприятии приняли участие спикер и депутаты Законодательного собрания, сообщает пресс-служба регпарламента.

Обращаясь к собравшимся, председатель ЗС Сергей Сокол подчеркнул, что роль Общественного совета в деятельности региональной власти сегодня растет.

– Здесь собрались очень достойные, мудрые, уважаемые люди Приангарья – лидеры общественных объединений, преданные своему делу, своему родному краю. Вы – наши помощники в работе, эксперты в решении социальных и экономических вопросов, проводники народной воли и народного контроля. Уверен, нам предстоит плодотворная работа и дальнейшее более тесное и конструктивное взаимодействие ваших общественных организаций с депутатами и региональным парламентом в целом, – сказал спикер.

В план работы Общественного совета на 2019 год включено около 30 вопросов. В их числе формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями, развитие спорта и физической культуры, создание гериатрической службы, вопросы кадрового обеспечения в сфере образования, медицины, сельского хозяйства, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и многие другие актуальные для Приангарья вопросы.

Председатель Законодательного собрания пригласил членов Совета принимать активное участие в заседаниях сессий областного парламента, постоянных депутатских комитетов и комиссий, общественных и депутатских слушаниях, других мероприятиях, проводимых областным парламентом.

– Вы осведомлены о болевых точках, о назревающих проблемах жителей региона. Чем быстрее мы начнем действовать, тем легче будет нам решить большинство вопросов. Главная наша совместная задача – это забота о людях и о дальнейшем поступательном развитии области, – сказал Сергей Сокол.