Председателя думы Иркутска Евгения Стекачева перевели «на зарплату»

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска шестого созыва Евгений Стекачев будет работать в этой должности на постоянной основе. Такое решение принято на 49-м заседании гордумы 27 сентября.

– Это позволит организовать более эффективную работу думы. Во-первых, Евгений Стекачев до конца созыва примет на себя обязанности депутатов думы Иркутска шестого созыва Ларисы Егоровой и Александра Якубовского, которые в настоящее время избраны в Заксобрание Приангарья и Госдуму РФ соответственно. Руководство тремя округами – это работа примерно с 40 тысячами жителей. Кроме того, председатель думы обязан координировать работу депутатов, они должны быть уверены, что решению важных задач будет оказана всесторонняя поддержка, – сообщил заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев.

Он отметил, что принятие изменений повлечет изменение расходов бюджета Иркутска, но не повлечет необходимости внесения изменений, отмены или принятия городских муниципальных правовых актов.

Александр Ханхалаев пояснил, что на постоянной основе могут работать не более 10% от общей численности депутатов городской думы – это условие соблюдается, так как сейчас на освобожденной основе в думе трудятся только два депутата из 32-х.

Напомним, Евгений Стекачев был избран председателем гордумы 29 марта 2018 года. Тогда депутаты высказывали обеспокоенность тем, что он намерен совмещать этот пост с основной работой. В тот же день дума приняла отставку Ирины Ежовой, которая занимала пост председателя три года на неосвобожденной основе. Решение о сложении полномочий она приняла, руководствуясь желанием больше внимания уделять должности главврача городского перинатального центра.