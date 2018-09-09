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10.09.2018

Представитель КПРФ Александр Белов побеждает на выборах в ЗС по Шелехову и району

Шелеховский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По округу №8 (Шелехов и Шелеховский район) на выборах в Законодательное собрание Иркутской области побеждает гендиректор ООО Сельскохозяйственной производственной компании «АгроБайкал» Александр Белов (КПРФ). За него проголосовали, по предварительным данным, 9947 человек.

Более чем вдвое от него отстает директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в Шелехове Алексей Тенигин («Единая Россия»), набравший 4772 голоса. Третье место – у доцента кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ Марины Комаровой («Справедливая Россия»), 2226 голосов.

Пенсионерка Наталья Каменьщикова (ЛДПР) получила поддержку 1881 избирателя, за оператора по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Екатерину Денискину (КПСС) проголосовали 1053 человека. Директор ООО «Кайлас» Евгений Курсов («Гражданская Платформа») получил 291 голос.

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