|Политика
|16.12.2019
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Представитель КПРФ победил на выборах главы поселения в Черемховском районе
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Черемховский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главой Голуметского муниципального образования Черемховского района 15 декабря избрана Лариса Головкова от КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
За представителя коммунистов проголосовали 278 избирателей (33,9%). На довыборах в думу этого муниципалитета победили Антон Завозин, Николай Згибнев, Наталья Иванова, Алексей Терентьев. Явка составила 48,46%.
На дополнительных выборах депутатов думы Каменно-Ангарского муниципального образования по трем незамещенным мандатам в семимандатном округе депутатами стали Светлана Свинцова, Лидия Смирнова, Мария Третьякова. Проголосовать в этом муниципалитете пришли 54,7% избирателей.