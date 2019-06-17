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18.06.2019

Представители Минздрава Приангарья провели встречу с населением в общественной приемной «Единой России»

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тематическую встречу с жителями Приангарья 17 июня провели в региональной общественной приемной «Единой России» сотрудники министерства здравоохранения Иркутской области. Все вопросы были посвящены проблемам здоровья, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

С населением беседовали начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по Иркутску Вероника Войцеховская и заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Рената Пономарева.

Обеспечение людей лекарственными средствами, отказы в назначении необходимых препаратов – серьезные вопросы, которые были озвучены первыми заявителями. В частности, это получение тест-полосок, расходных материалов для шприцев, а также медикаментов для ежедневного приема. В ответе были обозначены сроки обеспечения, а для одной из посетительниц даже потребовалось принять решение о дополнительной госпитализации, чтобы выявить нежелательную реакцию на лекарственный препарат.

Еще одна из посетительниц обратилась с вопросом оказания реабилитационной помощи своему супругу после перенесенного им затяжного, тяжелого заболевания, и ее просьба будет удовлетворена в ближайшее время одним из медицинских учреждений Иркутска.

Письменное обращение на тему медобследования сельских жителей отдаленных населенных пунктов Иркутской области будет рассмотрено, а в момент приема соответствующим должностным лицам было дано поручение об организации необходимой медпомощи.

Уточнение диагноза – важная и нужная процедура, о которой попросили еще двое заявителей, прикрепленные к разным поликлиникам областного центра. Консультативная помощь будет оказана им в полном объеме и в оговоренные сроки.

– Не секрет, что с введением систематизированной электронной записи к узким специалистам, проблема длительного ожидания времени приема все же остается. Но, зачастую, люди и не знают об альтернативных возможностях, поскольку мало информированы. После обращения на личном приеме вопрос, поставленный в обращении, был разрешен сразу же: врач-кардиолог сможет выслушать доводы пациента, а пациент – получить конкретные рекомендации, – говорят в ИРО ВПП ЕР.

Также в ходе приема был решен вопрос подготовки необходимого обоснования для последующего получения лекарственного препарата подростку, что не могло не обрадовать обратившуюся в его интересах мать.

Оперативное вмешательство, проведенное некачественно, может только усугубить здоровье. Пришедший на прием пожилой мужчина пожаловался на нежелание сотрудников одного из медучреждений решать вопрос по существу. Итогом приема стала достигнутая договоренность о проведении более тщательного обследования, по результатам которого будет проведено оперативное лечение.

К концу приема поступило обращение о возможности переноса сроков проведения медицинского исследования, от которого зависит будущее состояние здоровья человека, и, как вариант, было принято решение о направлении ходатайства в адрес руководства научно-исследовательского учреждения, имеющего необходимые ресурсы для высокотехнологичной помощи пациентам.

– Тематический прием – один из способов связи населения с теми, на чьи плечи легла ответственность по сбережению здоровья. И, как показало общение, нерешаемых вопросов нет, должно быть только желание обеих сторон слушать и слышать, – отмечают в ИРО ВПП ЕР.

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