Премии ЗС Приангарья в сфере молодежной политики 27 июня получат 20 человек

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Определены кандидаты на награждение премией Законодательного собрания Иркутской области в сфере молодежной политики. Ее размер составляет 50 тысяч рублей, а вручение состоится 27 июня 2018 года – в День молодежи.

Как сообщает пресс-служба ЗС, проект постановления был принят на сессии 16 мая. Председатель областного парламента Сергей Брилка подчеркнул, что из десяти конкурсных номинаций наиболее востребованными стали «Культура и искусство» и «Образование и наука».

Всего поступило более 60 ходатайств из Иркутска, Усть-Илимска, Рудногорска, Тайшета, Усть-Кута, Бирюсинска, Тулуна, Алзамая, Черемхово, поселков Чунский, Качуг, Кутулик, Янталь, села Анга и ряда других населенных пунктов Приангарья. Предварительно все заявки были рассмотрены профильными комитетами и комиссиями Законодательного собрания.

Так, было принято решение в номинации «Образование и наука» наградить: учителя из Усть-Илимска Дмитрия Чирака, преподавателя дополнительного образования школы №19 Иркутска Елизавету Орлову, студента Иркутского государственного медицинского университета Екатерину Пестереву, воспитателя детского сада «Рябинка» Тайшета Анну Вострикову, преподавателя Тайшетской детской художественной школы Анну Кишкарь. В номинации «Здравоохранение» премия была присуждена врач-неврологу Усть-Илимской городской больницы Александру Прозоровскому. В номинации «Физическая культура и спорт» конкурсная комиссия приняла решение наградить студентов Владислава Копанева и Дмитрия Скрябикова, в номинации «Социальная защита и волонтерство» – помощника директора благотворительного фонда «Губерния» Александру Козлову и корреспондента телерадиокомпании «АС Байкал ТВ» Марину Беклемишеву.

В номинации «Культура и искусство» было принято решение о присуждении премии Эдуарду Шамаеву, преподавателю Усть-Илимской художественной школы Кристине Шебодаевой, художественному руководителю ДК «Победа» в поселке Лесогорск Чунского района Анатолию Кутукову, преподавателю Осинской школы искусств Надежде Гимазовой, в номинации «Сельское хозяйство» – главе КФХ в Тулунском районе Андрею Гордееву. Пять человек – заведующий массовой работой в библиотеке Усть-Илимска Игорь Щепетов, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Андрей Фоменко, депутаты Молодежного парламента Дарья Пилизина и Иван Комельков, а также председатель Молодежного парламента Черемхово Дмитрий Кононов будут отмечены премией в номинации «Реализация на территории Иркутской области программ и проектов для детей и молодежи».

– Мы приняли такое решение – поддержать нашу молодежь, и сейчас подводим итог реализации этой инициативы. Именно сегодняшняя молодежь будете принимать ключевые для региона решения через несколько лет. Поэтому важно поддержать инициативных, творчески и инновационно мыслящих представителей нового поколения, способных не только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной повестки регионального развития. Необходимо, чтобы молодежь чувствовала внимание и поддержку, заинтересованность региона в сохранении перспективных кадров в Приангарье, – сказал Сергей Брилка.