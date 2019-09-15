Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила у себя на странице в «Фейсбуке».

Чиновница написала, что последней каплей для нее стал визит съемочной группы одного из каналов к ней домой – журналисты обманным путем проникли к ней в квартиру, чтобы снять очередной репортаж. После этого Ирина Алашкевич поняла, что если не уволится, ее не оставят в покое.

– Сегодня я написала заявление об увольнении. Я приняла это решение, потому что поняла – от меня и от моей семьи не отстанут. Я не хочу быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи, – написала у себя на странице Ирина Алашкевич.

Она также признала, что на скандальной записи, просочившейся в сеть, действительно ее слова, но они вырваны из контекста.

– Именно эту страшную картинку я обсуждала со своими коллегами. Да, эмоционально, может грубо – но эта та боль, которой мне хотелось поделиться. А вот кто и зачем записал этот разговор, да еще и смонтировал так как было выгодно, вопрос риторический, – продолжила чиновница.

Ирина Алашкевич попросила у тулунчан прощения, а также заявила, что подготовит судебные иски к СМИ, которые «бессовестно лгали все это время».

Напомним, 15 августа Иркутск взбудоражила аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос руководителя пресс-служба губернатора Ирины Алашкевич, оскорбляет жителей затопленного Тулуна, называя их «быдлом и бичевней».

В конце записи женщина заявляет, что губернатор заставлял ее находиться в Тулуне, в чем она не видит смысла.

После того, как аудиозапись просочилась в сеть, она ожидаемо собрала шквал критики. Сама Ирина Алашкевич отрицала, что имеет к записи отношение. Затем 21 августа губернатор Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении чиновницы.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов.