Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал послание Владимира Путина

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В своем послании президент России обозначил четкие ориентиры федеральным и региональным властям в отношении поддержки предпринимателей. Такое мнение высказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, комментируя выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием 15 января. В частности, важным, по мнению Алексея Соболя, является поручение президента страны завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает отмену избыточных надзорных требований к бизнесу. Президент Союза «ТПП Восточной Сибири» отметил, что проблему сохраняющегося чрезмерного давления контролирующих органов на бизнес неоднократно обозначали предприниматели, являющиеся членами палаты. В настоящее время представители ТПП ВС участвуют в рабочих группах по «регуляторной гильотине», активно поднимают эти вопросы на встречах с представителями органов власти всех уровней. Как сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири, в послании Владимир Путин также обозначил необходимость внесения поправок в 210-ю статью УК РФ, подчеркнув, что предприниматели не всегда должны нести коллективную ответственность за правонарушение, совершенное одним из руководителей компании. Алексей Соболь напомнил, что о назревшей декриминализации именно этой статьи УК неоднократно говорил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. – Президент отдельно остановился на совершенствовании инвестиционной политики и необходимости принятия комплекса мер, направленных на защиту и поощрение капитальных вложений, – напомнил Алексей Соболь. – При этом важно, что речь идет не только о крупных инвестиционных проектах, но и об инициативах малого и среднего бизнеса. И тот факт, что регионам планируется компенсировать за счет средств федерального бюджета до 2/3 выпадающих доходов в связи с предоставлением отдельных налоговых льгот, однозначно будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Алексей Соболь отметил, что палата давно уловила этот тренд, и напомнил, что еще в 2018 году, получив право законодательной инициативы, ТПП Восточной Сибири приступила к разработке проекта регионального закона, которым на территории Иркутской области вводится инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. В прошлом году этот проект закона был включен по инициативе палаты в план законопроектных работ Приангарья на 2020 год, в ближайшее время состоится его совместное обсуждение с областным парламентом и минэкономразвития региона. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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