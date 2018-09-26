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26.09.2018

Президентские поправки к законопроекту о пенсионных изменениях приняты единогласно

Российская Федерация, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Госдума единогласно одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, предполагающие снижение возраста выхода на пенсию. Депутаты одобрили поправку о повышении пенсионного возраста во втором чтении, сообщают «Аргументы недели».

Ранее Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин на 5 лет. Теперь возраст выхода на пенсию для женщин составляет 60 лет, для мужчин – 65.

На три года (по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 для женщин.

Что касается многодетных матерей, отныне женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на 3 года раньше срока, с четырьмя – на четыре года раньше, с пятью и более – получать пенсию по старости с 50 лет.

Также глава российского государства предложил ввести понятие предпенсионного возраста. Он охватывает период, длящийся в течение пяти лет до официального прекращения трудовой деятельности.

Напомним, проект закона, внесенный правительством, был принят 19 июля 2018 года. Он предполагал увеличение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

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