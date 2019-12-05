Президиум регионального политсовета «Единой России» в Приангарье принял ряд кадровых решений

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание президиума регионального политсовета «Единой России» под председательством секретаря ИРО партии Сергея Сокола прошло 5 декабря на площадке регионального исполкома. В повестке – решение кадровых вопросов.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в рамках заседания члены президиума единогласно проголосовали за назначение всех представленных кандидатур. Так, и.о. секретаря Аларского местного отделения «Единой России» назначена Ирина Саганова, она сменила на посту Александра Футорного. В свою очередь Сергей Воронов назначен и.о. секретаря Осинского местного отделения партии вместо Бориса Хошхоева.

Обновление кадров коснулось и исполнительных секретарей местных отделений «Единой России». Так, исполнительными секретарями назначены: Наталья Иванова (Аларское отделение), Татьяна Бекенштейн (Осинское отделение), Марина Вахрамеева (Боханское отделение) и Наталья Козий (Зиминское отделение).

Кроме того, в рамках заседания президиум регионального политсовета партии утвердил кандидатуру Людмилы Герды в качестве нового председателя регионального общественного совета проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».