Приангарье и Крым заключили соглашение о сотрудничестве

Иркутская область, Крым, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров Крыма о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.

План предполагает сотрудничество в области торгово-экономических отношений, в сфере инвестиционной политики, лесного комплекса, строительства и архитектуры, туризма, здравоохранения, образования, спорта, молодежной политики, культуры, ветеринарии, в области охраны окружающей седы и рационального использования природных ресурсов. Кроме того, сообщает ТАСС , к 2020 году планируется наладить полеты между двумя регионами.

Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, план предусматривает ряд мероприятий, направленных на сотрудничество в лесной сфере. Запланирован обмен опытом в организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины и использования информационных систем контроля происхождения древесины «Лесрегистр», а также информацией по вопросам осуществления лесного контроля и надзора, использования средств, методов борьбы с нарушениями лесного законодательства.

Сотрудничество в сфере строительства предполагает обмен опытом по вопросам подготовки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также привлечение студенческих строительных отрядов для выполнения работ на объектах транспортной и иной инфраструктуры республики Крым.

Согласно документу, будет оказываться содействие участию сборных команд Иркутской области и республики Крым в соревнованиях, проводимых на территориях субъектов, проведению тренировочных мероприятий команд Иркутской области и республики Крым по базовым видам спорта, обмен молодежными делегациями.

Стороны будут обмениваться опытом в развитии молодежного предпринимательства, студенческого самоуправления, популяризации здорового образа жизни среди молодежи, а также патриотического воспитания. Всего план предусматривает несколько десятков мероприятий на 2019-2021 годы.