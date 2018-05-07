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07.05.2018

Природоохранная прокуратура будет готовить заключения на законопроекты Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Проекты законов Иркутской области в сфере природопользования планируется направлять для подготовки заключения в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Как отметил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка, плодотворная работа с надзорным органом в законотворческой деятельности будет способствовать повышению качества работы над важнейшими и актуальными законопроектами.

Вице-спикер областного парламента, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров рассказал, что в частности, речь идет о законотворческих инициативах, касающихся охраны Байкала и водных ресурсов, сферы лесного хозяйства, а также начавшейся масштабной работы по претворению в жизнь так называемой «мусорной реформы».

Кроме того, заметил парламентарий, депутатский корпус в своей работе большое внимание уделяет вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе по вопросам природопользования.

Он выразил уверенность, что включение природоохранной прокуратуры в этот процесс усилит эффективность работы на местах, основанной на открытом, конструктивный диалоге муниципальной власти и надзорных органов.

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