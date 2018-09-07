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09.09.2018

Продолжается подсчет голосов на выборах в Заксобрание Иркутской области: вперед вырывается КПРФ

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По результатам обработки 29602 избирательных бюллетеней на 23.00 результат голосования на выборах в Законодательное собрание Иркутской области выглядит так.

На первом месте – КПРФ (31,86% голосов), за «Единую Россию» отдано 28,63%, третье место – у ЛДПР (16,55%), у «Справедливой России» - 6,53%, у «Гражданской Платформы» - 6,32%, у КПСС – 4,82%, у «Родины» - 1,38%.

Стоит отметить, что результаты эти - предварительные и будут меняться по мере поступления новых сведений в систему "ГАС-Выборы".

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Авторские колонки Сергея Шмидта

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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