|Политика
|09.09.2018
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Продолжается подсчет голосов на выборах в Заксобрание Иркутской области: вперед вырывается КПРФ
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Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По результатам обработки 29602 избирательных бюллетеней на 23.00 результат голосования на выборах в Законодательное собрание Иркутской области выглядит так.
На первом месте – КПРФ (31,86% голосов), за «Единую Россию» отдано 28,63%, третье место – у ЛДПР (16,55%), у «Справедливой России» - 6,53%, у «Гражданской Платформы» - 6,32%, у КПСС – 4,82%, у «Родины» - 1,38%.
Стоит отметить, что результаты эти - предварительные и будут меняться по мере поступления новых сведений в систему "ГАС-Выборы".
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