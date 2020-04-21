|Политика
|22.04.2020
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Программы кандидатов на пост мэра Иркутска выложили в широкий доступ
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Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все кандидаты на должность мэра Иркутска представили свои программы. Документы опубликованы на официальном портале администрации города в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Об этом сообщает пресс-служба думы.
Жители города смогут увидеть выступление кандидатов 24 и 25 апреля с 9 часов на
Претенденты должны пройти индивидуальное собеседование и представить свои программы по развитию Иркутска. По итогам рассмотрения документов и собеседования конкурсная комиссия составит рейтинг кандидатов. Затем претенденты будут представлены депутатам думы Иркутска для альтернативного голосования.
– 30 апреля 2020 года состоится 12-ое очередное заседание думы, на котором планируется избрать мэра города. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека), – пояснил председатель думы Дмитрий Ружников.
Напомним, все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы. Конкурсная комиссия приступила к работе 6 апреля. В этот же день стартовал прием заявлений от потенциальных претендентов на пост мэра Иркутска. Ранее Телеинформ писал, что 3 апреля на внеочередном заседании думы Иркутска был определен состав конкурсной комиссии. Ими стали юрист Владимир Шободоев, принимавший участие в разработке положения о выборах, а также вице-спикер гордумы Леонид Усов и депутат Александр Сафронов.
Все трое были предложены депутатами думы. Вместе с ними на вхождение в комиссию претендовали ещё две кандидатуры – депутат Александр Квасов и член КПРФ Сергей Чупров. В итоге членов комиссии выбрали с помощью рейтингового голосования. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внёс три кандидатуры в состав комиссии – председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, Почетного гражданина Иркутска Андрея Хоменко и председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха.
Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.
Комиссия завершила свою работу 20 апреля.
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