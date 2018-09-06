Прокуратура подтвердила факт проверки документов по делу зампреда правительства Иркутской области Виктора Кондрашова

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В прокуратуре Иркутской области подтвердили, что следственные органы изучают документы по факту нарушения антикоррупционного законодательства заместителем председателя правительства региона Виктором Кондрашовым. Об этом сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

Также в ходе доследственной проверки сотрудники СУ СКР по Иркутской области проводят и другие необходимые проверочные мероприятия, в том числе по получению объяснений от должностных лиц, установлению всех обстоятельств и выяснению причастности Виктора Кондрашова к совершению преступления.

Также сообщается, что доследственную проверку поручила провести именно прокуратура.

Напомним, ранее в ведомстве Телеинформу сообщили, что Виктор Кондрашов представил недостоверные сведения о доходах. Нарушение антикоррупционного законодательства предусматривает ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия.

В свою очередь, зампред регионального правительства, который намерен участвовать в выборах в Заксобрание Иркутской области 9 сентября, заявил, что в связи с этим инфоповодом ему поступают предложения «сняться с выборной кампании».

Федеральные СМИ 6 сентября сообщили, что в здании правительства Иркутской области проводится выемка документов. Между тем, руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич сообщила Телеинформу, что ей о выемке ничего не известно: «У меня нет такой информации. В правительстве все спокойно». В СУ СКР Телеинформу лаконично сообщили, что «управление работает в плановом режиме. Комментарии не даем».