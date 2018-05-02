Прокурор Октябрьского района Иркутска Вячеслав Бабенко получил повышение

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокурор Октябрьского района Иркутска Вячеслав Бабенко приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки назначен заместителем главы прокуратуры Иркутской области с 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как сообщили Телеинформу в облпрокуратуре, кто станет прокурором Октябрьского района Иркутска, пока не известно. Вячеслав Бабенко назначен вместо Игоря Бурановского, ушедшего в отставку.