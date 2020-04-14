Пятый кандидат в мэры Иркутска Сергей Похабов подал документы в конкурсную комиссию

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятый кандидат в мэры Иркутска подал документы в конкурсную комиссию. Им стал Сергей Евгеньевич Похабов, сообщает Телеинформу источник в думе города.

Известно, что Сергей Похабов 1975 года рождения, ветеран МВД. Сейчас работает охранником в «Иркутскэнерго». Является учредителем и членом правления иркутского отделения Союза десантников. Участвовал в выборах Нукутского района, набрав 0,35% или 21 голос.

Ранее Телеинформ писал, что 15 апреля документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска подал бывший вице-мэр города Дмитрий Разумов. Он стал четвертым претендентом на эту должность.

Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Два кандидата - Виталий Матвийчук и Антон Егерев - официально зарегистрированы в качестве кандидатов в мэры города. Решение по Дмитрию Разумову и Анне Романовой комиссия примет 17 апреля.