Работники Иркутскавтодора намерены отстоять свое предприятие и просят мэра остановить попытки гордумы ликвидировать МУП

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» намерены отстоять свою организацию – депутаты городской думы предлагают ликвидировать МУП, с чем категорически не согласен почти тысячный трудовой коллектив. Люди обратились к мэру Дмитрию Бердникову с просьбой остановить попытки ликвидировать «Иркутскавтодор», который ведет свою историю с 1926 года и более 90 лет является старейшим коммунальным предприятием Иркутска. В письме (имеется в распоряжении Телеинформа) говорится, что коллектив предприятия «с опаской наблюдает, как народные избранники – депутаты думы города Иркутска – целенаправленно ведут работу по уничтожению народного муниципального предприятия». - На предприятии успешно трудятся более 850 человек. За этот продолжительный период уже сложились крепкие трудовые династии, которые на протяжении десятилетий преданно трудятся в МУП «Иркутскавтодор» и передают молодому поколению накопленные знания и опыт. Мы работаем днем и ночью, обеспечивая безопасность на дорогах города Иркутска, - говорится в письме трудового коллектива. Работники напоминают, что в последние пять лет предприятие активно развивается, покупает новую специализированную технику, обновляет основные средства, несмотря на то, что депутаты думы города Иркутска не согласовывают «Иркутскавтодору» никакой финансовой помощи. Как считают работники предприятия, депутаты действуют вразрез с интересами горожан. - Депутаты открыто заявляют, что «Иркутскавтодор» не нужен, они хотят завести другие компании. Спрашивается – зачем ликвидировать специализированное, давно и успешно работающее предприятие и заводить компании, у которых нет ни многолетнего опыта, ни специализированной техники для содержания дорог? – говорится в письме. Работники выражают негодование и свою готовность обратиться к президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Под письмом по данным на начало декабря подписались более пятисот человек. Напомним, ряд депутатов гордумы недавно высказались за ликвидацию МУП «Иркутскавтодор», поскольку, по их мнению, предприятие не справляется с поставленными задачами. Также ликвидировать они предлагают и другие социально значимые муниципальные предприятия. Звучат предложения «отдать Центральный рынок в управление коммерческой структуре», «забрать у «Иркутскавтодора» дорожные подряды и передать частникам», «отобрать у УКса земельные активы». В конце ноября предметом атаки, кроме Иркутскавтодора, стали Центральный рынок Иркутска, УКС и другие. В администрации Иркутска отмечают - с одной стороны желание досконально разобраться, «как идут экономические дела у городских предприятий», похвально для депутатов, однако вместо конструктивных предложений о развитии звучат идеи, способные разве что «раздавить» упомянутые МУПы. К слову, в мэрии напоминают, что некоторые городские предприятия изначально создавались для решения социальных задач. К примеру, Центральный рынок предоставляет льготные торговые точки для граждан, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию, «Иркутскавтотранс» и «Иркутскгортранс» обеспечивают всеми видами льгот на проезд в муниципальном пассажирском транспорте, АО «Управление капитального строительства Иркутска» проводит строительство доступного жилья для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, работа ряда МУПов осуществляется по регулируемым тарифам, чтобы оказывать населению услуги по минимальным ценам. К таким предприятиям относятся МУП «Теплоэнергосервис Иркутска», МУП «Водоканал», МУП «Здоровье», МУП «Иркутскавтотранс», МУП «Иркутскгортранс», МУП «Бытовик». Деятельность еще нескольких муниципальных предприятий определяется муниципальным заказом и не ориентирована на получение высоких норм прибыли, акцентируют в мэрии. Так, качественным питанием детей обеспечивает МУП «Комбинат питания Иркутска», доля муниципального заказа у которого составляет свыше 70%. По муниципальным контрактам работу осуществляют и другие предприятия («Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Спецавтохозяйство» и прочие). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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