Работу иркутского реготделения «Единой России» перестроят на современный лад

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Работу Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» предстоит перестроить так, чтобы она отвечала современным требованиям. Об этом 18 декабря на региональном политсовете заявил секретарь ИРО ЕР, председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. Он рассказал об итогах работы 18 съезда партии, который проходил 7-8 декабря в Москве с участием президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ, лидера ЕР Дмитрия Медведева. На мероприятии утвердили Устав, в который ввели идеологическую преамбулу. В ней отражены основополагающие ценности «Единой России» – это благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России. Именно исходя из этого и предстоит переформатировать региональное отделение. – Мы находимся в особых условиях, нам готовы во всём пойти на встречу. В Москве у меня были разговоры и с Генеральным секретарём партии Андреем Турчаком, и с председателем ЦИКа Александром Борисовым, все выражают готовность помогать, поддерживать нас во всех вопросах, которые мы будем продвигать. Есть проекты, которые нам предлагает делать Москва, но и мы должны проявить креативный подход. Уверен, что у нас площадка для деятельности благодатная, – отметил Сергей Сокол. Он акцентировал, что наступило время, требующее свежих идей от партии на всех уровнях. Потому Иркутской области тоже необходимо включаться в этот процесс и создавать интересные, передовые проекты. Это позволит региону стать образцом для других, тиражируя свой опыт. Прежде всего, иркутскому отделению партии, говорит Сергей Сокол, предстоит проанализировать промахи, которые были допущены на прошедших выборах разного уровня, тем более, что впереди ждут серьёзные избирательные кампании, в том числе и в Иркутске, где в 2019 году будут избирать думу. – С Нового года активизируем нашу работу. Но до этого надо проанализировать все ошибки, понять, где у нас есть проблемы, чтобы их как минимум не повторить и добиться серьёзных результатов. Нам нужно выигрывать мэров, городские и муниципальные советы. Мы в этом максимально заинтересованы, у нас всё есть для того, чтобы добиться успеха, – подчеркнул глава реготделения «Единой России». Для этого в партии, в том числе, будут применять и новые подходы. Например, на съезде «Единой России» вводится обязательная практика принятия партийных решений на основе диалога с гражданским обществом. Именно этим будет заниматься дискуссионная площадка, сформированная вместо партийных платформ. На её базе будет проходить обсуждение наиболее резонансных законопроектов. Заместитель секретаря ИРО «Единой России», вице-спикер Заксобрания Кузьма Алдаров отметил, что тема открытости партии стала одной из основных на съезде, который проходил в Москве. – Каждый депутат от «Единой России» должен быть доступен для своих избирателей. На съезде провели даже отдельное совещание с руководителями фракций, где была чётко поставлена задача развить информационную систему «избиратель-депутат», – поделился Кузьма Алдаров. – Она уже начала работать. Каждый депутат Заксобрания будет иметь «личный кабинет», где станет размещать информацию о том, что он делает, с кем встречается, какие проекты ведёт, чтобы каждый избиратель знал, чем занимается тот или иной парламентарий. До 31 декабря эту систему предстоит запустить для депутатов Заксобрания, второй этап – за муниципальным уровнем. Кроме того, для воплощения принципа «развитие и лидерство» ожидается, что в «Единой России» введут рейтинг депутатов. Оценки за деятельность парламентариев будут выставлять однопартийцы. Кстати, со следующего года заработает в Иркутской области и Совет депутатских объединений, куда войдут единороссы от региона в Госдуме, члены партии в Заксобрании и руководители фракций на уровне муниципалитетов. Ещё один важный пункт, который обсуждали на съезде, – это оценка проектов федеральных законов. Для этого при Совете руководителей фракций ЕР создали специальную комиссию, подобную структуру решено сформировать и для оценки региональных законопроектов в Иркутской области. Её возглавил депутат Заксобрания Виктор Побойкин. Замсекретаря регионального отделения партии Наталья Дикусарова рассказала о работе над партийными проектами. Она отметила, что это один из важнейших аспектов, поскольку именно итоги проектов реальны и их можно оценить. – Это живые финансовые ресурсы, которые получает Иркутская область в результате работы депутатов Госдумы, – подчеркнула Наталья Дикусарова. Яркий пример тому – проект по формированию комфортной городской среды, который инициировала именно «Единая Россия». На него выделяются очень большие деньги, в том числе и для Иркутской области, в 2019 году регион получит на эти цели в два раза больше средств из федерального бюджета, чем в 2018 году. Наталья Дикусарова отметила, что перед партийцами стоит задача избежать задержки поступления денег на этот проект в муниципалитеты. С 2019 года запускают новый федеральный проект «Чистая страна», который охватывает сразу несколько направлений – от обращения с отходами до сохранения и биоразнообразия и редких видов животных. Один из ключевых моментов – программа по чистой воде. При этом Иркутская область станет единственным регионом в стране, где её будут продолжать, а не возобновлять, поскольку в Приангарье от «Чистой воды» не отказывались. – Мы наполняли проект относительно небольшими средствами, но он работал. Дополнительные федеральные средства помогут решить еще больше проблемных вопросов, – считает замсекретаря регионального отделения «Единой России». Ещё одно направление, в котором Иркутская область сыграла на опережение, стал проект «Культура малой Родины», включающий в себя несколько составляющих, в том числе обеспечение оборудованием детских школ и училищ искусств. В Иркутской области ещё в прошлом году в бюджет заложили деньги на покупку музыкальных инструментов. Теперь дополнительно к этим средствам будет добавляться финансирование из федерального бюджета. Упомянула Наталья Дикусарова и проект многофункционального детского медицинского центра, инициатором строительства которого выступил депутат Заксобрания прошлого созыва, единоросс и главврач Ивано-Матрёнинской детской больницы Владимир Новожилов. Его поддержала фракция «Единой России» в Заксобрании, затем проект нашёл отклик на федеральном уровне. Стоит отметить, что внутри партии первые шаги к переменам уже сделаны. Теперь функции политического совета переходят к президиуму реготделения. Он будет собираться каждый месяц, а политсовет – дважды в год по большим политическим вопросам. Сразу после Нового года ИРО ЕР предстоит большая перезагрузка. Кстати, в ближайшее время должны поменяться и политсоветы, члены которых будут избираться открытым голосованием, а президиумы – тайным. Напомним, о том, что иркутское реготделение партии «Единая Россия» берёт курс на обновление, впервые было заявлено в начале ноября на 21-ой конференции. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... виктор побойкин

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