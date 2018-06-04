Региональная субсидия Иркутску на исполнение функций областного центра может быть увеличена в десять раз

Иркутск, 04.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС региона прошло обсуждение инициативы группы депутатов об увеличении субсидии Иркутску на исполнение функций областного центра. Одним из авторов законопроекта о внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской области» выступил Эдуард Дикунов. Как пояснил депутат, по расчётам разработчиков, субсидия на исполнение функций областного центра в 2018 году может вырасти с 0,2% (223 млн рублей) до 2,2% (2,456 млрд рублей) налоговых доходов регионального бюджета. Деньги могут быть потрачены на дороги, коммунальную инфраструктуру, общественный транспорт, благоустройство. По словам законодателя, отдельной областной программы по развитию Иркутска, как административного центра, не существует, хотя инфраструктура требует крепкой поддержки. «Здесь находятся органы государственной и региональной власти, представительства федеральных структур, иностранных государств, ведущие медицинские, научные, спортивные центры. Только студентов здесь учится около 100 тысяч человек. Это молодёжь со всей области. В Иркутск ежедневно приезжают тысячи жителей со всего Приангарья. Очевидно, что инфраструктура административного центра при этом испытывает колоссальную нагрузку. При этом статус столицы региона накладывает на Иркутск определённые обязательства. Город должен быть безопасным и комфортным», – отметил Эдуард Дикунов. Официальное заключение губернатора по законопроекту предлагает сохранить действующую статью, и оставить Иркутску 0,2 процента доходов областного бюджета, но увеличивать субсидию областному центру, поставив её в прямую зависимость от дополнительно полученных налоговых доходов. По мнению иркутской городской администрации, такая трактовка не обеспечит выполнения задачи, заложенной в законопроекте. Прирост собственных доходов Иркутска с 2014 года составил 12 процентов, то есть – 223 миллиона рублей. Масштабы инфраструктурных проектов города требуют значительно больших средств, чем предлагает аппарат губернатора. Порядка 25% доходов областного бюджета генерируются Иркутском. Основная же часть доходов города формируется за счёт НДФЛ, то есть, за счёт малых и средних предприятий. За последние три года динамика прироста доходов бюджета Иркутска заметно снизилась, что говорит об исчерпании резервов роста. С 2014 года прирост доходов относительно 2017 года едва превысил миллиард рублей. Но в этом миллиарде – 800 миллионов получены за счёт изменения бюджетных отношений в 2017 году. При этом на реализацию указов президента с 2012 года из собственных доходов бюджета города израсходовано порядка 4 миллиардов рублей. Средства пошли на повышение заработной платы и строительство учреждений социальной сферы. Таким образом, денег на инвестиции в бюджете города нет, их приходится брать в в виде кредитов у коммерческих банков. Долг Иркутска перед банками на начало 2018 года составил 1,8 миллиардов рублей. Между тем, совокупная бюджетная обеспеченность жителей Иркутска на душу населения меньше, чем, например, жителей Саянска или Свирска. Вместе с тем, по мнению министра финансов Иркутской области Наталии Бояриновой, основной объём денежного потока Приангарья остаётся именно в Иркутске, а значит город не нуждается в увеличении субсидии. «В областном центре зарегистрировано почти 60% субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на территории Приангарья. Объём реализации их товаров и услуг составляет 852 миллиарда рублей, а это 40% общего объёма реализации по всей области. Следовательно, финансовые ресурсы, которые нужны городу для развития, поступают в виде денежного потока через различные схемы, налоги, торговый оборот и так далее. Мы считаем, того, что прописано в действующем законе на данном этапе - достаточно. Нужно лишь стимулировать сбор налогов», – считает министр. «Мы настолько долго игнорировали интересы Иркутска, что сегодня необходимо принимать решительные, радикальные меры. Мы понимаем, что принятие закона не приведёт к падению доходов регионального бюджета, деньги останутся здесь. Ни для кого не секрет, что в последнее время в крупных городах идёт концентрация производственных сил и населения. Согласно нашим расчётам, потребность Иркутска в разных видах инфраструктуры, начиная от инженерной и заканчивая социальной, составляет 5 миллиардов рублей в год. Даже в случае принятия поправки, город станет жить лучше, но не решит всех проблем», – парировал Эдуард Дикунов. По итогам заседания законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской области» включён в повестку 63-й сессии Законодательного собрания для рассмотрения в первом чтении. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

иркутск

наталия бояринова

эдуард дикунов Тэги: View the discussion thread.