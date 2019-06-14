Региональный флешмоб #ЕдиноеПриангарье в соцсетях провела «Единая Россия» в День России

Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В День России Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» в социальных сетях запустило первый патриотический флешмоб #ЕдиноеПриангарье.

В нем приняли участие местные депутаты и рядовые партийцы из разных муниципальных образований Иркутской области, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Для участия во флешмобе партийцам необходимо было опубликовать в одной из соцсетей (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм или Фейсбук) фотографии с праздничных мероприятий, в которых они принимали участие, и написать пост, используя хештег #ЕдиноеПриангарье. Суть флешмоба заключается в том, чтобы партийцы, находясь на расстоянии множества километров друг от друга, могли объединиться в День России и увидеть, как в других муниципальных образованиях региона отмечают один из важнейших государственных праздников.

Отметим, патриотический флешмоб #ЕдиноеПриангарье в 2019 году впервые организован Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия». В нем приняли участие партийцы более чем 15 муниципальных образований Иркутской области.