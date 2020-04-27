Реготделениям политических партий в Приангарье продлили сроки представления финотчетов за первый квартал 2020 года

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок представления финансовых отчетов за первый квартал 2020 года для региональных отделений политических партий в Иркутской области продлен до 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

В связи с эпидемической обстановкой реготделениям партий рекомендовано направлять отчетные документы в печатном и машиночитаемом виде почтой по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, Избирательная комиссия Иркутской области. Представление финотчета партиями по электронным каналам связи в настоящее время нормативными правовыми актами не предусмотрено.