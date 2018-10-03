Респектабельный, конструктивный, умеренный: политолог Юрий Пронин оценил трехлетний итог губернаторства Сергея Левченко

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения экспертов – политологов, политиков, журналистов – относительно итогов трех лет работы Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области. Напомним, 2 октября 2015 года руководитель иркутского обкома КПРФ вступил в новую для себя должность, за которую, к слову, сражался еще во времена соперничества с Борисом Говориным. Каковы результаты трехлетнего губернаторства? Что удалось сделать? Какие задачи решены? Политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин считает, что эти три года выдались для Иркутской области сложными и удачными одновременно. - Ни губернатор, ни правительство не могут построить здесь хоть коммунизм, хоть капитализм, очень отличающийся от общей ситуации во всей стране. Ведь многие моменты являются федеральными, макроэкономическими, и регион просто не вправе в них вмешиваться. Однако можно было добиться, чтобы дела у нас обстояли немного лучше, чем в среднем. С этой точки зрения ситуация, скорее, позитивная, чем негативная. Определенные тенденции преодолеть не удалось, какие-то наоборот, - отмечает эксперт. По его словам, экономика региона достаточно устойчива. Объем социальной поддержки увеличился, стал более адресным и эффективным. Общественно-политическая ситуация в целом более позитивная, потому что у той или иной политической силы нет жесткой монополии. Это, скорей, хорошо, чем плохо, размышляет политолог. - Есть определенная консолидация, но она не такая директивная. Я имею в виду, что взаимодействие правительства области и губернатора с муниципальными образованиями сейчас более масштабное, глубокое и содержательное, чем три года назад, когда некоторые руководители территорий еще не поддерживали избранного главу региона. Сейчас ситуация иная, хоть и есть определенные моменты, но я бы их не драматизировал. Что касается ближайших перспектив, например, пятилетнего плана, то даже если он не отличается от предыдущих программ, концепций, все равно новые названия всегда воспринимаются лучше. Хотя, думаю, каким-то содержанием, судя по всему, этот пятилетний план удастся наполнить, - говорит Юрий Пронин. За эти годы губернатору удалось установить достаточно широкие связи на федеральном и даже международном уровне. И это, обращает внимание собеседник агентства, несмотря на то, что Сергей Левченко не принадлежит к крупнейшей партии – «Единой России». - Сергей Левченко уже объявил о том, что он будет участвовать в следующих выборах. Думаю, это был довольно сильный ход. То, что он будет в них участвовать, становится само собой разумеющимся фактом в политической жизни региона. Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, то кандидат от «Единой России» должен считаться с тем фактом, что ему придется конкурировать с Левченко лично. Мне кажется, пока полной готовности на этот счет там нет. Там есть желание, чтобы Левченко вообще не участвовал в выборах. Понятно, что у него есть много сторонников и недоброжелателей на разных уровнях, - отмечает главный редактор «Байкальских вестей». В сторону губернатора, считает он, «дует» еще и ветер общей ситуации в стране. Протестные настроения все-таки достаточно острые, и они растут, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. - Конечно, у Кремля, федерального руководства есть дополнительные рычаги влияния на губернаторские выборы. Главу региона вообще можно снять с поста за утрату доверия без публичных объяснений причин. Но стоит ли в ситуации, когда регионом руководит респектабельный, конструктивный, умеренный коммунист, с которым можно вести диалог, как-то воздействовать против него, пытаться его снять? Левченко вменяемый, системный, договороспособный. Мне кажется, даже в стратегическом плане Кремль такого решения не принял и не знаю, примет ли. Сейчас общеполитическая тенденция в стране в целом играет в пользу Сергея Левченко, - убежден эксперт. Он также отметил: противостояние оппозиционных кругов в публичном плане не носит программный характер. При этом всем известны политики, у которых сложились непростые отношения с Сергеем Левченко. Но они не формулируют свою позицию в развернутом виде. - То ли это такая критическая масса претензий не сформирована, то ли они надеялись на кулуарный сценарий смены власти в регионе, при котором им не надо объясняться, в чем они против. Не совсем понятно, - добавил Юрий Пронин. С другими мнениями по теме трехлетних итогов работы Сергея Левченко можно ознакомиться по ссылкам ниже: Сергей Шмидт ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

сергей левченко

юрий пронин Тэги: View the discussion thread.