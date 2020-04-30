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30.04.2020

Рейтинг «Единой России» вырос в Иркутской области

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» в Иркутской области впервые с октября 2019 года показала рост популярности. Сейчас её поддерживают 44% населения, это на 10% больше, чем ранее. Об этом стало известно по результатам социологических замеров, которые провёл фонд «Общественное мнение» во всех регионах.

При этом уровень поддержки КПРФ в регионе снизился на 3% и теперь составляет 9% – почти также, как и у ЛДПР, которой симпатизирует 8% жителей Иркутской области. «Справедливая Россия» получает поддержку на уровне 4%. Данные рейтинга подтвердили и в реготделении партии «Единая Россия».

– Действительно, к нам поступили данные исследования электорального рейтинга партий. «Единая Россия» в регионе продемонстрировала серьёзную динамику, прибавив более 10%. Сейчас её поддержка в Иркутской области находится на уровне 44,7%. Мы вышли на пятое место по этому показателю в стране, – подчеркнул секретарь реготделения партии Сергей Сокол, поблагодарив жителей региона.

Секретарь ИРО связал такой рост с победами партии в муниципальных выборах в единый день голосования осенью 2019 года, а также в весенний избирательный цикл. Кроме того, по мнению Сергея Сокола, «Единая Россия» укрепила свои позиции в Законодательном собрании Иркутской области. За последнее время принят ряд социально-значимых законов. Это мнение поддерживает и вице-спикер регионального парламента Кузьма Алдаров.

– Во-первых, у нас достаточно серьёзный состав фракции. Во-вторых, сейчас на муниципальном уровне мы стараемся объединить фракции муниципальных образований – районных, городских и так далее. Сейчас практически на каждое заседание фракции мы приглашаем руководителей фракций органов местного самоуправления, – сказал он. – Люди видят, что к нам приходят представители областного правительства, есть возможность напрямую задать вопросы и получить на них ответы, заявить о своих проблемах, желаниях и т.д. Я полагаю, что такой подход к работе всем нравится.

Так, например, недавно фракция «Единой России» в Законодательном собрании рассмотрела блок вопросов, связанных с развитием Мамско-Чуйского района. Оперативно партийцы отреагировали и на события, связанные с летним наводнением в центральных районах Иркутской области. В частности, фракция партии «Единая Россия» выступила с инициативой по принятию ряда законов – об освобождении от налогов пострадавших людей, о доплатах за жилищно-коммунальные хозяйство, электроэнергию и другое. Это же касается и поддержки бизнеса и населения, которые столкнулись с проблемами из-за ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Ещё один большой проект, который курируется фракцией «Единой Росии», – реализация нацпроектов. За каждым депутатом закреплена территория – районы, города, организован контроль. Фактически все объекты и мероприятия закреплены за конкретными парламентариями.

– Таким образом, мы не замыкаемся на деятельности нашей фракции и пытаемся расширить наше влияние на наше муниципальное представительство. Это чувствуется, к нам обращаются, пишут письма с просьбой помочь по тем или иным вопросам, ну а мы в меру своих возможностей стараемся максимально помогать, – говорит Кузьма Алдаров.

Как отметил политконсультант Владислав Шиндяев, «Единая Россия» системно продолжает работу, постоянно находясь в информационной повестке дня.

– Это касается и ситуации с паводками, и участия во всех вопросах социальной поддержки, и работы со всеми муниципальными образованиями. Как результат – успешные избирательные кампании осенью 2019 года и весной 2020 года, – сказал он. – В условиях, связанных с распространением коронавируса, партия также не осталась в стороне. Создаются центры поддержки пострадавших от пандемии, открыты «горячие линии», оказывается волонтёрская помощь

По мнению эксперта, «Единая Россия» постоянно работает над партийным строительством, не уклоняясь от каких бы то ни было тем. Причём руководство и регионального отделения, фракции в Законодательном собрании на занимают жёстких позиций, исключая взаимодействия с другими партиями: идёт успешная межфракционная работа по перераспределению полномочий и выстраиванию эффективных взаимоотношений с малыми партиями.

На фоне этой слаженной и постоянной работы повышение рейтинга «Единой России» является оправданным и закономерным, резюмирует Владислав Шинядев.

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