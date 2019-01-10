ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Политика
11.01.2019

Рейтинг информационной открытости Сергея Левченко за год повысился на три строчки

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко за год улучшил позиции в рейтинге губернаторов по упоминаемомсти в соцмедиа. По итогам 2018 года он занял 17 место, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Стоит отметить, что в федеральный ТОП-20 по информационной открытости губернаторов вошли главы только двух сибириских регионов. Сергея Левченко на одну строчку опередил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, по итогам 2017 года Сергей Левченко возглавил медиарейтинг глав регионов СФО. В федеральном рейтинге он замкнул ТОП-20 губернаторов.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске