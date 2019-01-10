Рейтинг информационной открытости Сергея Левченко за год повысился на три строчки

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко за год улучшил позиции в рейтинге губернаторов по упоминаемомсти в соцмедиа. По итогам 2018 года он занял 17 место, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Стоит отметить, что в федеральный ТОП-20 по информационной открытости губернаторов вошли главы только двух сибириских регионов. Сергея Левченко на одну строчку опередил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, по итогам 2017 года Сергей Левченко возглавил медиарейтинг глав регионов СФО. В федеральном рейтинге он замкнул ТОП-20 губернаторов.