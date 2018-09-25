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26.09.2018

Родителей дошкольников 27 сентября приглашают на встречу в общественную приемную «Единой России» в Иркутске

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» совместно с всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» 27 сентября проведет День приема родителей дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР со ссылкой на председателя регионального общественного совета партпроекта «Новая школа» в Иркутской области Ирину Щербакову.

– День приема родителей дошкольников мы проводим второй год – такая форма работы помогает выявить актуальные проблемы дошкольного образования и вовлечь в их решение представителей власти, экспертное сообщество и родителей. Анализ обращений родителей в ходе прошлогоднего приема по личным вопросам показал, что в Иркутской области самым острым по-прежнему остается вопрос доступности дошкольного образования, правда теперь более востребованы ясельные группы, есть проблемы в сфере инклюзивного образования, – отметила она.

Еще одна проблема, которая волнует многих родителей, – материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций. Как пояснила Ирина Щербакова, сегодняшнюю действительность не представить без современных технологий, они необходимы для полноценного развития детей. Родители хотят, чтобы в процессе обучения использовались гаджеты; интерактивные доски; цифровая анимация, графика, звук. Использование видеоматериалов в обучении помогает детям в игровой форме усваивать новый материал.

– Все поднятые родителями в ходе приема вопросы после обобщения обсуждаются на заседаниях экспертного совета партпроекта «Новая школа», дискуссионных площадках. Принятые решения, направленные на повышение качества образования, адресуются в соответствующие службы, – резюмировала Ирина Щербакова.

Напомним, партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы образования. Важный участок работы партийного проекта - дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество.

КООРДИНАТЫ:

  • Запись по телефону: 8 (3952) 240- 273.

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