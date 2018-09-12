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13.09.2018

Родителей дошкольников приглашают 27 сентября в Иркутскую общественную приемную «Единой России»

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» совместно с партией «Единая Россия» 27 сентября проводит единый день приема родителей дошкольников.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, прием родителей дошколят пройдет в один день по всей стране, они смогут задать свои вопросы и внести предложения представителям органов власти и общественникам. В столице Приангарья на вопросы жителей региона ответят также представители департамента образования администрации Иркутска.

Напомним, 30 августа 2018 года заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат фракции «Единая Россия» Лариса Тутова приняла участие в работе пятого всероссийского форума «Воспитатели России», проводимого партийным проектом «Новая школа» совместно с всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» в рамках Московского международного форума «Город Образования».

Лариса Тутова отметила, что партийный проект «Новая школа» разработал и успешно внедряет стратегию приоритетных действий в сфере образования, в том числе дошкольного. Среди них не только строительство и реконструкция детских садов, но и в целом обеспечение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования, в том числе для малышей до трех лет. Немаловажным аспектом остается повышение качества образовательного и воспитательного процесса.

КООРДИНАТЫ:

  • Единый день приема пройдет с 14:00 до 17:00 по адресу: Иркутск, ул. Российская, 1 этаж. Запись по телефону: 8 (3952) 24-02-73.

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