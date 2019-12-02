«РосКвиз» ко Дню рождения «Единой России» провели в Куйтуне

Куйтунский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйтунское местное отделение «Единой России» совместно со сторонниками партии 1 декабря провело интеллектуальную игру «РосКвиз», приуроченную ко дню 18-летия партии. В игре приняли участие 11 команд со всего района, среди участников – учителя, воспитатели и школьники.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, все вопросы «РосКвиза» нацелены на проверку знаний участников по истории России. Команды, соревновавшиеся в викторине, приняли участие в дискуссии, выполнили задания на логическое мышление.

«РосКвиз» завершился награждением трех призеров. Победителем стала команда из школы «Альянс» поселка Харик, второе место заняла команда воспитателей из детского сада «Капелька», третье место забрала СОШ №1 поселка Куйтун. Командам были вручены дипломы и сертификаты участников, а также вручены памятные сувениры от партии.

– Нас очень порадовало, что столько команд подало заявки на участие в игре. Кто-то вспомнил уже давно забытые исторически важные даты, а кто-то показал прекрасное знание истории России. По завершению вечера все желающие смогли пообщаться с представителями партии, задать интересующие их вопросы и поздравить «Единую Россию» с днем рождения, – рассказала исполнительный секретарь Куйтунского местного отделения партии Светлана Коршун.

Напомним, всероссийская политическая партия «Единая Россия» образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения «Единство», избирательных блоков «Отечество – Вся Россия» и «Наш дом – Россия».