Руководитель фракции «Единой России» в думе Ангарска поучаствовал в депутатском форуме

Ангарск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фракции «Единой России» в думе Ангарска принял участие в депутатском форуме. Депутатам рассказывали об особенностях формирования бюджета, объясняли тонкости законодательства о местном самоуправлении, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Обучение по программе повышения квалификации «Деятельность депутата представительного органа муниципального образования» провела в Новосибирске 23-24 мая Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. Главными персонажами мероприятия стали депутаты местного самоуправления. Ассоциация собирает представителей местных органов власти уже в пятый раз, до этого обучение организовывалось для глав городов, районов, председателей местных дум. На «депутатские курсы» съехалось около тридцати депутатов со всего Зауралья: Тыва, Саха-Якутия, Тюменская область, Алтай и множество других регионов. Иркутскую область представляло четыре депутата. Один из них – депутат думы Ангарского городского округа руководитель фракции партии «Единая Россия» в думе округа Денис Ягодзинский. – Нам рассказывали об особенностях формирования бюджета, объясняли тонкости законодательства о местном самоуправлении, – рассказывает депутат. – Часто обсуждения проходили в рамках деловой игры. Участники курсов делились проблемой, которая характерна для их муниципалитета, и мы все совместно пытались найти ее решение. Денис Ягодзинский рассказал о проблеме ремонта лифтов, которая существует в Ангарске. Напомним, что ООО «Звезда», которой достался контракт на замену лифтового оборудования на полмиллиарда рублей в городах Иркутской области – в основном, в Ангарске, фактически провалила работы. Часть лифтов не сдана до сих пор, а у тех, что сданы, качество ремонта вызывает вопросы. Тысячи людей страдают от некомпетентности сотрудников «Звезды». Тем не менее, эта фирма не только не понесла наказания, но и снова заявляется на тендеры по ремонт лифтов. Участников обучения впечатлила эта история. Эксперты отметили, что в вопросах, связанных с капремонтом, везде имеются шероховатости, но ангарский случай выделяется на общем фоне. Такие факты компрометируют всю систему капитального ремонта многоквартирных домов, отметили эксперты. Они даже не смогли сразу дать рекомендации по тому, как следует реагировать депутатам на эту историю, настолько она показалась всем вопиющей. Попросили время подумать. – Главной целью обучения была выработка рекомендаций, как депутатскому корпусу нужно проводить работу, чтобы на территории их муниципалитета было комфортно жить, – говорит Денис Ягодзинский. – Считаю, что с этой задачей курсы справились. Мы разъехались по своим регионам вдохновленные новыми идеями и с большим желанием реализовать их в жизнь. Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов была образована в 1986 году по инициативе института экономики Сибирского отделения Академии наук (Иркутск). Основная задача АСДГ – содействие социально-экономическому развитию городов, обмен опытом и решение насущных проблем муниципалитетов. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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