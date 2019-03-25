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26.03.2019

Руководителем исполкома иркутского реготделения ЕР стала Ольга Уватова

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Нового руководителя исполкома иркутского реготделения «Единой России» Ольгу Уватову представил однопартийцам секретарь реготделения ЕР Сергей Сокол 26 марта на расширенном заседании иркутского областного совета депутатских объединений партии.

Напомним, 30 января 2019 года руководитель исполкома иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Светлана Брагина уволилась по собственному желанию. Исполняющим обязанности был назначен заместитель руководителя исполкома Дмитрий Мясников.

На заседании президиума регионального политсовета «Единой России» 19 марта было принято решение предоставить в ЦИК ЕР рассмотрение документы двух кандидатов на должность руководителя регионального исполкома партии – Анны Давыдовой и Ольги Уватовой. Об этом сообщалось на сайте реготделения «Единой России».

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