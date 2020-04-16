|Политика
|17.04.2020
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Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска
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Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
Ранее Телеинформ писал, что 17 апреля документы в конкурсную комиссию сдали временно неработающий бывший председатель правительства региона Антон Логашов, генеральный директор «Иркутского завода котельного оборудования» и заместитель председателя правозащитной общественной организации «За граждан» Владимир Друзь, генеральный директор охранного агентства «Наследие» и атаман РКСО «Сокол» Станислав Галашин и сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик.
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 17 апреля официально зарегистрировала нескольких претендентов на кресло градоначальника.
Комиссия зарегистрировала:
Напомним, первым зарегистрированным кандидатом на должность мэра Иркутска стал заместитель председателя думы Иркутска, председатель комиссии по социальной политике, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук, вторым бизнесмен Антон Егерев.
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