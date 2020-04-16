Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.

Ранее Телеинформ писал, что 17 апреля документы в конкурсную комиссию сдали временно неработающий бывший председатель правительства региона Антон Логашов, генеральный директор «Иркутского завода котельного оборудования» и заместитель председателя правозащитной общественной организации «За граждан» Владимир Друзь, генеральный директор охранного агентства «Наследие» и атаман РКСО «Сокол» Станислав Галашин и сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 17 апреля официально зарегистрировала нескольких претендентов на кресло градоначальника.

Комиссия зарегистрировала:

временно неработающую Анну Романову ;

; генерального директор ООО РИП, бывшего вице-мэра города Иркутска (в 2011-2013 годах) Дмитрия Разумова ;

; Сергея Похабова , работающего в охране ООО «Иркутскэнерго»;

, работающего в охране ООО «Иркутскэнерго»; бухгалтера ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» Андрея Арженевского ;

; генерального директора АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидата технических наук, члена-корреспондента Российской инженерной академии Вячеслава Григорьева ;

; главного бухгалтера ООО «Мидасстрой» Анну Кондрашову ;

; начальника юридического отдела ИП Ештокина Надежду Наджафову.

Напомним, первым зарегистрированным кандидатом на должность мэра Иркутска стал заместитель председателя думы Иркутска, председатель комиссии по социальной политике, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук, вторым бизнесмен Антон Егерев.