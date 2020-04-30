Руслан Болотов вступит в должность мэра Иркутска 1 мая

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Иркутска Руслана Болотова состоится 1 мая. Об этом 30 апреля на заседании думы города сообщила заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Краснопёрова.

Вступление в должность избранного мэра намечено на 12.00. Мероприятие проведут в режиме онлайн-трансляции.

Напомним, на заседании думы 30 апреля депутаты думы избрали мэром Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра. За Руслана Болотова проголосовали 26 человек, это больше двух третей от общего числа депутатов. Всего на заседании присутствовало 25 депутатов. Также шесть голосов было отдано за депутата Виталия Матвийчука, ещё два – за бывшего вице-мэра Дмитрия Разумова. Голосование было тайным.

Ранее по итогам работы конкурсной комиссии Руслан Болотов набрал наибольшее количество баллов – 180. Всего на пост претендовали 29 кандидатов, из них 25 мужчин и четыре женщины. Средний возраст кандидатов – 45 с половиной лет, самому младшему было 33, самому старшему – 80 лет. Большая часть кандидатов зарегистрирована в Иркутске. Один кандидата так и не выступил перед депутатами.

Руслан Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000-м – ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». На производстве Руслан Болотов прошел путь от рабочего до директора МУП «Водоканал». С января 2006 года по декабрь 2007 года был главой Шелеховского городского поселения, с декабря 2008 года до января 2011 года – министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. До октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков Иркутска.

В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. 7 августа 2017 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области. 25 сентября 2017 года кандидатура Руслана Болотова согласована на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.

В декабре 2019 года Руслан Болотов назначен исполняющим обязанности председателя правительства региона, 13 марта 2020 года он ушёл в отставку по собственному желанию.