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16.05.2018

Ряд депутатов областного парламента решено наградить почетными грамотами ЗС Приангарья

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ряд депутатов областного парламента решено наградить почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области. Вопрос обсуждался на сессии ЗС 16 мая.

Председателем комиссии по регламенту, мандатам и депутатской этике ЗС Эдуард Дикунов озвучил решение комиссии поддержать ходатайства о награждении почетными грамотами депутатов Олега Кузнецова, Андрея Микуляка и Тимура Сагдеева. Однако ряд депутатов пытался оспорить такое решение, заявляя, что решения о награждениях текущего созыва должен принимать уже следующий созыв. Однако решения о награждениях были все же приняты.

Также на сессии предложено выдвинуть кандидатуру вице-спикера ЗС, председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Андрея Лабыгина на получение звания «Заслуженного юриста РФ». Депутаты решили поддержать ходатайство о представлении его кандидатуры к этому званию.

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