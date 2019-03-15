Ряды думы Братска ради переезда на юг покидает депутат-коммунист

Братск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Братска в марте рассмотрит вопрос о сложении полномочий депутата от КПРФ Константина Полосина. Об этом сообщается в материалах думы.

Заявление о досрочном прекращении полномочий он подал 4 марта. Его заявление рассмотрят 19 марта на заседании постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению. Затем вопрос включат в повестку заседания думы, которое должно пройти до конца месяца.

Как пояснил Константин Полосин телекомпании «Город» , причиной отставки является его переезд в Сочи.

– Кто из представителей КПРФ займёт место Константина Полосина в думе Братска, пока неизвестно. В городском комитете партии о выходе депутата из думы узнали от журналиста «Города», – отмечается в сообщении на сайте телекомпании.