Самые эффективные муниципалитеты Приангарья получили награды

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Регионального совета Иркутской области подведены итоги эффективности работы органов местного самоуправления региона за 2017 год.

Губернатор региона Сергей Левченко вручил дипломы муниципальным образованиям, достигшим наилучших результатов по итогам указанной оценки, сообщает пресс-служба главы Приангарья.

Деятельность муниципальной власти оценивалась по 110 показателям – развитие малого бизнеса, дорожного и жилищно-коммунальных хозяйств, социальной сферы, повышения инвестиционной привлекательности, оплаты труда в социальной сфере, проведения работы по повышению налогового потенциала местных бюджетов и другим.

В большинстве МО отмечены положительные тенденции в социально-экономическом развитии территорий. Оценка деятельности велась по четырем группам муниципальных образований, по двум номинациям – комплексное социально-экономическое развитие, повышение инвестиционной привлекательности территорий.

Победителями определены шесть муниципальных образований. Победители в номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» получат по 750 тысяч рублей, в номинации «Повышение инвестиционной привлекательности территорий» – по 500 тысяч рублей.

За достижение в 2017 году наилучших результатов в первой группе МО в номинациях «Комплексное социально-экономическое развитие» и «Повышение инвестиционной привлекательности территорий» дипломами наградили МО «город Саянск», во второй группе в номинациях: «Комплексное социально-экономическое развитие» и «Повышение инвестиционной привлекательности территорий» – Киренский район, в третьей группе в номинации: «Комплексное социально-экономическое развитие» – Ольхонское районное муниципальное образование, в IV группе в номинации: «Комплексное социально-экономическое развитие» – город Свирск, в III группе в номинации: «Повышение инвестиционной привлекательности территорий» – Заларинский район, в четвертой группе в номинации: «Повышение инвестиционной привлекательности территорий» – Нукутский район.