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10.09.2018

Самовыдвиженцы выиграли выборы глав в пяти поселениях Иркутской области

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Самовыдвиженцы 9 сентября выиграли выборы глав поселений в большинстве муниципальных образованиях Иркутской области, помимо УОБО, где лидирует «Единая Россия». Об этом сообщается в системе «Гас.Выборы».

В Балаганском районе на выборах Шарагайского муниципального образования победу одерживает единоросс Михаил Немчинов.

На выборах главы Калтукского муниципального образования в Братском районе лидирует коммунист Павел Большешапов.

В Петровском Жигаловского района лидирует самовыдвиженка Татьяна Тарасова.

Главой Ербогачёна в Катангском районе избран самовыдвиженец Василий Юрьев, а в Непском муниципальном образовании победа досталась Александру Сизых, который также был самовыдвиженцем.

В Качуге абсолютным большинством на пост главы избран самовыдвиженец Алексей Воложанинов.

В Тайшетском районе на выборах главы Полинчетского муниципального образования в лидерах – кандидат от «Единой России» Ирина Каверзина. В Тулунском районе Сибиряковское сельское поселение, по предварительным данным, возглавит Виталий Тахаудинов.

В Троицком муниципальном образовании Заларинского района победу одерживает самовыдвиженец Олег Бородин.

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