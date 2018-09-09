|Политика
|10.09.2018
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Самовыдвиженцы выиграли выборы глав в пяти поселениях Иркутской области
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Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Самовыдвиженцы 9 сентября выиграли выборы глав поселений в большинстве муниципальных образованиях Иркутской области, помимо УОБО, где лидирует «Единая Россия». Об этом сообщается в системе «Гас.Выборы».
В Балаганском районе на выборах Шарагайского муниципального образования победу одерживает единоросс Михаил Немчинов.
На выборах главы Калтукского муниципального образования в Братском районе лидирует коммунист Павел Большешапов.
В Петровском Жигаловского района лидирует самовыдвиженка Татьяна Тарасова.
Главой Ербогачёна в Катангском районе избран самовыдвиженец Василий Юрьев, а в Непском муниципальном образовании победа досталась Александру Сизых, который также был самовыдвиженцем.
В Качуге абсолютным большинством на пост главы избран самовыдвиженец Алексей Воложанинов.
В Тайшетском районе на выборах главы Полинчетского муниципального образования в лидерах – кандидат от «Единой России» Ирина Каверзина. В Тулунском районе Сибиряковское сельское поселение, по предварительным данным, возглавит Виталий Тахаудинов.
В Троицком муниципальном образовании Заларинского района победу одерживает самовыдвиженец Олег Бородин.
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