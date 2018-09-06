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07.09.2018

Сбербанк начал готовить спецпродукты для пожилых в связи с пенсионной реформой

Москва, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк России в связи с повышением пенсионного возраста готовит специальные продукты для пожилых людей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

– В рамках выступления президента (имеются в виду инициативы Владимира Путина по параметрам изменения пенсионного возраста – прим. «Интерфакса») мы готовим целый ряд инициатив, как мы можем поддержать – и страховой линейкой, страхование жизни, возможности наших пенсионных фондов, создание специальных финансовых продуктов для людей пожилого возраста, – сказал банкир.

По его словам, передаёт «Интерфакс», сейчас в Сбербанке «порядка 2% ипотечных кредитов выдаются людям старше 60 лет», а 20% ипотечных заемщиков погашают ссуды в возрасте старше 60 лет.

– Образование, переквалификация людей старшего возраста – это тоже серьезная задача, серьезная проблема. Здесь тоже мы готовы в том числе совместно с нашим университетом разработать программу по переквалификации людей старшего возраста, специальность которых оказалась на рынке невостребованной, – сказал Герман Греф. Он отметил, что это непростая задача, требующая методологического подхода и создания специальных учебных заведений.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в принятый в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства выступил за повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, как планировалось ранее (сейчас – 55 лет). Для мужчин возраст выхода на пенсию предполагается повысить до 65 лет (сейчас – 60 лет).

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