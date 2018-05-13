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14.05.2018

Семинар для депутатов районных дум проведёт ЗС Приангарья в Тайшете

Тайшет, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 30 мая состоится семинар с депутатами районных дум и дум поселений муниципальных образований Тайшетского, Нижнеудинского и Чунского районов, организованный Законодательным собранием Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в повестке семинара актуальные для органов местного самоуправления и жителей территорий темы, касающиеся изменений в сфере межбюджетных отношений, участия муниципальных образований Иркутской области в государственных программах, реализации областных законов, организации и доступности медицинской помощи для населения в сельских территориях и другие.

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