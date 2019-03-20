Сенатор Сергей Брилка: Иркутская область слабо отстаивает свои интересы на федеральном уровне

Москва, Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область пока слабо отстаивает свои интересы на федеральном уровне – прежде всего это касается участия в приоритетных национальных проектах. Об этом в рамках своего отчета о работе в Совете Федерации за три месяца 2018 года сообщил сенатор от ЗС Иркутской области Сергей Брилка. Он выступил на сессии Заксобрания 20 марта. Так, чтобы приступить к реализации проекта по строительству современного многопрофильного детского медицинского центра в Иркутске и получить на него федеральное финансирование, необходимо подготовить проектную документацию, пройти экспертизу и выделить земельный участок под застройку. До сих пор это не сделано, хотя на федеральном уровне поддержка этого проекта в целом имеется. - Совет Федерации патронирует стратегическую задачу по проведению «Десятилетия детства», объявленного президентом РФ в России. Когда мы встречались с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, я обозначил одну из важнейших наших задач – строительство многофункционального медицинского детского центра в Иркутской области. Она нас и раньше в этом поддержала, и Госдума в лице Вячеслава Володина поддержала, и председатель правительства РФ тоже. Дмитрий Медведев сказал только, что наша задача сейчас – документация, экспертиза, земельный участок, - рассказал Сергей Брилка. Правительство РФ на ближайшие два года включило финансирование строительства 40 детских медцентров по России. Иркутской области ни в коем случае нельзя эту тему упускать, акцентировал сенатор. - Для нас главный вопрос сейчас – земельный участок под медцентр. Он пока не определен, насколько мне известно (кадастрового номера нет). И проекта пока нет, - отметил Сергей Брилка. – Но мы, вместе с Сергеем Михайловичем (Соколом), и с региональным правительством будем лоббировать, чтобы этот современный центр в Иркутской области был построен. Между тем, недавно губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что под этот проект выделен участок на территории Чертугеевского полуострова. Сенатор рассказал, что на площадке Совета Федерации реализуется интересный формат взаимодействия с федеральным правительством – «Открытый диалог с министром», и за три месяца, что Брилка находится в СФ, прошло три таких диалога: с министрами энергетики, транспорта и здравоохранения. - Когда готовятся такие диалоги, правительство обращается к нам в СФ, в Законодательные собрания регионов с просьбой дать информацию, какие вопросы нужно поставить перед тем или иным министром. Хотел бы пожелать, чтобы это взаимодействие у нас (у Иркутской области) развивалось, - акцентировал сенатор. - Конечно, в большей степени это относится к исполнительной власти. Мы (Иркутская область), к сожалению, сейчас не блещем напористостью в отстаивании своих интересов. Я получал где-то с запозданием, где-то сам формировал вопросы, зная, что Иркутскую область сегодня волнует. Но, повторяю, этот процесс продолжается. И особенно по вопросам участия региона в национальных проектах – это очень актуально. Точно могу сказать, что мы в напоре по этой теме очень отстаем от многих субъектов Федерации. Речь об отстаивании актуальных для Иркутской области вопросов на уровне правительства РФ. Сергей Брилка сообщил также, что 28 марта в Иркутск прилетает министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. Вопросы, сформулированные региональным профильным министерством для проработки с федеральным чиновником, оставляют желать лучшего. В них, например, отсутствует тема демеркуризации ртути в Усолье, слабо представлены вопросы, связанные с проблемами в Байкальске. - Сегодня на федеральном уровне идет рассмотрение бюджетов национальных проектов, и Иркутская область в заявочной кампании выглядит очень неубедительно, - заявил сенатор. - Это нужно принять и вам, и мне, и депутатам Госдумы от Приангарья, и правительству Иркутской области на свой счет. Нам нужно, в конце концов, по-настоящему объединить усилия и вести эту работу. Я готов отстаивать интересы нашего региона, делаю это по мере сил, но нужна «фактура» (которой владеет исполнительная власть). ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий кобылкин

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