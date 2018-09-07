Сенсация в Братске: Виталий Шуба проигрывает Светлане Петрук на выборах в Заксобрание Иркутской области

Братск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сенсация на выборах в Законодательное собрание Иркутской области по одномандатному избирательному округу №10 – в Братске сенатор Совета Федерации Виталий Шуба («Единая Россия») проигрывает Светлане Петрук из «Справедливой России» с огромным счетом.

По предварительным данным на 3.00 по иркутскому времени, за генерального директора ООО "ПКК" Светлану Петрук проголосовали 6466 избирателей, за сенатора Виталия Шубу – 2933.

У директора по развитию ООО "Компания Попофф" Олега Попова (ЛДПР) – 3217 голосов.

Инструктор регионального отдела в КПСС, жительница Ярославской области Ирина Кушнарева получила 2765.