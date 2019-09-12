Сенсорные оздоровительные площадки подарили Усть-Илимску единороссы

Усть-Илимск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в рамках подготовки к новому учебному году единороссы, молодогвардейцы и сторонники «Единой России» за свой счет установили восемь сенсорных оздоровительных площадок в двух школах и шести детских садах города.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, акция по подготовке образовательных учреждений к учебному году проводится на территории Иркутской области в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Сенсорные оздоровительные площадки выполнены в форме пятиугольника, разбитого на пять отсеков. В каждый отсек засыпан свой наполнитель: кора деревьев, песок, шишки, камни мелкие и крупные. Разнообразие наполнителей способствует развитию тактильных ощущений у детей. Играя на таких площадках, ребята одновременно получают массаж стоп и рук. Размер каждой площадки составляет 3,5 кв м.

Партийцы установили такие площадки в разных районах Усть-Илимска: на территории Центра социальной помощи семье и детям, коррекционной школы, в детских садах «Дюймовочка», «Сказка», «Сороконожка», «Рябинка», «Эврика» и «Чебурашка».

Исполнительный секретарь Усть-Илимского местного отделения партии Ирина Кетрова отметила, что к идее установки площадок школы и детские сады отнеслись позитивно. По ее словам, установка площадок партийцам обошлась в 100 тысяч рублей. Помощь в установке площадок оказали добровольцы города.

– Установкой сенсорных оздоровительных площадок занимались активно – все, кто мог оказать помощь, приходили на выручку. Жители приняли участие в поиске наполнителей, погрузке и транспортировке всех материалов. По их желанию оказать помощь в благоустройстве площадок, можно увидеть, что население заинтересовано в данном мероприятии, – сказала Ирина Кетрова.

Важность помощи партийцев Усть-Илимска в благоустройстве города подчеркнула заместитель секретаря Иркутского реготделения «Единой России» по проектной работе, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. Она отметила, что сенсорные площадки, установленные партийцами, – очень нужный подарок для любого города.

– Без преувеличения это очень необычный подарок городу. Радует, что усть-илимские партийцы проявили нестандартный подход к выбору своего подарка. Он тем более важен и уместен, потому что Усть-Илимск в этом году не участвует в проекте «Городская среда», соответственно не получает финансирование на благоустройство по проекту. Получается, что сегодня партийное местное отделение своими силами хоть немного компенсировало городу упущенный год. В следующем году мы возьмем на особый контроль подготовку к участию всех муниципалитетов в «Городской среде, – заключила Наталья Дикусарова.

Напомним, партия «Единая Россия» в Иркутской области реализует проект «Новая школа», направленный на развитие образования в регионе. В рамках реализации проекта ежегодно проводится акция «Собери ребенка в школу», семейная приемка школ, а также акции по подготовке образовательных организаций к началу учебного года.