Серегй Сокол: Братск может развиваться и получать материальную поддержку из бюджета региона

Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол и депутат Законодательного собрания, замсекретаря по проектной работе Наталья Дикусарова посетили Братск с рабочим визитом. В рамках поездки они вместе с мэром города, секретарем Братского местного отделения «Единой России» Сергеем Серебренниковым приняли участие в работе традиционного августовского педсовета Братск, сообщает пресс-служба реготделения партии. Мероприятие прошло в лицее №2. Сергей Сокол рассказал о проблемах и перспективах развития сферы образования региона и в частности города Братска. Он отметил, что на первом заседании Заксобрания после летнего перерыва будет рассматриваться вопрос о выделении средств на поддержку муниципалитетов. Всего на эти цели планируется направить около 60 миллиардов рублей. Братск также не останется без дополнительной поддержки. – Братск – самый крупный и перспективный муниципалитет в Иркутской области и не должен сидеть на голодном пайке, он должен развиваться и на это получать материальную поддержку из бюджета региона. С мэром города Сергеем Серебренниковым у нас налажено сотрудничество и мы поддерживаем проекты, которые он продвигает, – сообщил Сергей Сокол. Наталья Дикусарова поздравила присутствующих с приближающимся началом нового учебного года и пожелала эффективной работы, реализации творческих идей. Она поблагодарила педагогов за достижения, которых они ежегодно добиваются. Также депутат сообщила, что в этом году субвенции на образование для муниципалитетов будут увеличены. Она отметила, что этого удалось добиться благодаря принципиальной позиции самих педагогов и их поддержке. – В дополнении к этой увеличенной субвенции мы будем оснащать наши школы компьютерными классами и другим необходимым оборудованием. Также в этом году у нас начала работать программа по капитальному ремонту учреждений образования. На каждый объект планируется выделять 100 миллионов рублей. Отдельно мы будем оплачивать покупку новой мебели. И от вас по этому поводу мы ждем предложений и инициатив, – отметила Наталья Дикусарова. Во время встречи присутствующие могли задать вопросы депутатам и озвучить свои предложения. С инициативой создания программы по привлечению кадров в систему образования Братска выступила председатель гордумы Лариса Павлова. Депутаты пообещали рассмотреть это предложение более детально. – Я могу сказать от лица многих руководителей общеобразовательных учреждений, что мы хотели встретиться с Сергеем Михайловичем и ждали этого. Поступило много вопросов и предложений и это говорит о том, что встреча была продуктивной. Когда люди и руководители встречаются глаза в глаза многое можно быстро и эффективно решить, – считает директор школы №46 Алексей Побойко. Директор школы №5 Татьяна Лукина также отметила, что такие встречи полезны и позволяют получать объективную информацию из первых уст. – Для моей школы это очень важно. Из 40 классов у нас 14 классов детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В моем учреждении обучаются особенные дети, но она не носит статус коррекционной и мы не входим в соответствующую программу. Поэтому некоторые вопросы связанные с трудностями в обучении таких ребят мы можем решить только при непосредственным контакте с властью. Благодаря тому, что на нас обратили внимание в Заксобрании, теперь дети с ОВЗ получают бесплатное питание, – сказала Татьяна Лукина. Мэр города Сергей Серебренников отметил, что сегодня Братск заручился поддержкой Законодательного собрания Иркутской области по вопросам развития социальной инфраструктуры города. – Очень приятно, что у нас выстраивается диалог с областным парламентом. Сегодня проблемы Братска слышат и принимают реальные шаги для их решения. Наш город заслуживает особенного подхода. Система образования города является лучшим не только в регионе, но и одним из ведущих в стране, – напомнил он. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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