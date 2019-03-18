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19.03.2019

Сергей Беспалов собрался баллотироваться в думу Иркутска

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывший координатор иркутского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Беспалов заявил о намерении выдвинуться кандидатом на выборах в городскую думу. Об этом он сообщил у себя на странице в Фэйсбуке.

По его словам, он собирается баллотироваться по избирательному округу №28 (часть Университетского, часть Академгородка, жилые комплексы «Союз» и «Сигма»). В настоящее время депутатом думы Иркутска по этому округу является ее председатель Евгений Стекачев.

«Наверное, тут нужно было написать духоподъемный текст про важность выборов, но я просто ограничусь одной мыслью – 99% изменений в жизни города зависят от политики, и мне кажется весьма разумным участвовать в политической жизни города. К чему – в качестве избирателей – я призываю и вас», – написал Сергей Беспалов.

Напомним, он возглавлял штаб Навального в Иркутске со дня его образования до 1 сентября 2018 года. Свой уход он объяснил семейными обстоятельствами. С декабря прошлого года работу штаба координирует Антон Жуковец.

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